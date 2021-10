Tumori: Lilt, dimezzate le mammografie in Liguria nel 2020

(ANSA) - GENOVA, 22 OTT - A causa del covid le mammografie eseguite in Liguria nel 2020 si sono più che dimezzate (-51%) rispetto all'anno precedente, gli screening per individuare il cancro del colon-retto si sono ridotti del 61%, mentre i test per individuare alterazioni nelle cellule della cervice uterina sono crollati del 58%. Sono i dati preoccupanti emersi dall'incontro organizzato dalla Lega italiana per la lotta contro i tumori (Lilt) sul tema 'Ottobre rosa: restart di screening e prevenzione oncologica della donna' per sensibilizzare la cittadinanza sull'importanza della diagnosi precoce e sollecitare le Asl liguri a intervenire.

Le mammografie eseguite in Liguria sono passate dalle 65.411 del 2019 alle 32.227 del 2020 permettendo di individuare precocemente 115 tumori al seno rispetto ai 249 dell'anno pre covid. I test sulla ricerca del sangue occulto nelle feci per individuare il cancro del colon-retto sono passati dai 72.079 del 2019 ai 27.410 del 2020 permettendo di individuare 28 carcinomi rispetto ai 56 dell'anno precedente e 190 adenomi avanzati rispetto ai 317 del 2019. I pap/hpv test sono passati dai 36.217 del 2019 ai 15.353 del 2020 permettendo di individuare 41 tumori al collo dell'utero rispetto ai 133 dell'anno precedente.

"Il piano 'Restart' si è reso indispensabile per dare una scossa al sistema sanitario ligure dopo 18 mesi di inibizioni, durante i quali c'è stata una extra mortalità legata al covid del 30% rispetto al quinquennio precedente a causa del rallentamento della risposta del sistema", ha spiegato il coordinatore della struttura di missione della Regione Liguria per gli interventi in sanità Giuseppe Profiti. "Il piano è recuperare il tempo perduto - ha detto il presidente della Regione e assessore alla Sanità Giovanni Toti -. Dall'anno prossimo investiremo addirittura più di 30 milioni di euro, tutto quello che riusciremo a recuperare in termini di fughe extra Regione ed efficienza verrà reinvestito sul sistema per costruire un circolo virtuoso" per recuperare il tempo perduto entro 24-36 mesi. (ANSA).