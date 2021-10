Covid: 86 nuovi contagi in Liguria, crescono i ricoverati

Ci sono 86 nuovi positivi in Liguria emersi dopo 2.755 tamponi molecolari e ben 10.931 test antigenici rapidi. E' quanto emerge dal bollettino diffuso dalla Regione sulla base del flusso dati tra Alisa e il ministero.

Sale di 24 il totale di casi positivi (2.117), come salgono le persone in isolamento domiciliare (+17 a 798). Ma non si registrano nuovi decessi. Crescono invece i malati ricoverati in ospedale: sono oggi 67 (+6), 12 dei quali in terapia intensiva (+1). In sorveglianza attiva ci sono oggi 1.367 (+3).

Le vaccinazioni con vaccino a mRna nelle ultime 24 ore sono state 6.009, portando a 1.892.487 le inoculazioni con Comirnaty o Moderna (913.601 sono seconde dosi, 20.681 sono dosi 'booster'). I vaccini AstraZeneca o Johnson sono stati tre per un totale di 354.918 (143.860 sono seconde dosi).

A livello territoriale i nuovi contagi sono: 23 nella Asl di Imperia, 10 Savona, 30 Genova, 9 Tigullio, 13 La Spezia. Uno non è residente in Liguria.