Gronda: Toti, mi auguro che parole Giovannini diano via a lavori

(ANSA) - GENOVA, 21 OTT - "Apriamo finalmente il cantiere della Gronda! Tutto quello che la Liguria doveva fare è stato fatto, compresi gli espropri previsti. Ci auguriamo che le parole del ministro Giovannini diano finalmente il via libera all'inizio dei lavori della Gronda, un'opera fondamentale per far uscire la nostra regione dall'isolamento". Lo scrive su Facebook il presidente della Liguria Giovanni Toti dopo le dichiarazioni del ministro delle Infrastrutture Giovannini. "Le forze politiche dicano chiaramente da che parte stanno. Io non ho dubbi: dalla parte dello sviluppo. La Liguria non può più attendere", conclude Toti.

Sul tema interviene anche Cambiamo! la formazione politica del governatore. "A questo punto chiediamo a tutta l'opposizione in Regione, a partire dal Pd, di uscire dai tentennamenti e di dire chiaramente se è a favore dell'opera o meno. Crediamo sia arrivato il momento di prendere una posizione chiara di fronte ai cittadini", dicono i consiglieri regionali di Cambiamo! (ANSA).