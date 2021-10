Droga: 7,5 etti di cocaina nel box, arrestato nel savonese

(ANSA) - SAVONA, 21 OTT - Aveva in un box oltre sette etti e mezzo di cocaina, in parte ancora da suddividere e in parte già confezionata, per un valore una volta 'tagliata' di circa 120.000 euro: Un uomo, di origini albanesi, è stato così arrestato ad Albisola Superiore (Savona) dai poliziotti della squadra mobile, nell'ambito di una indagine coordinata dalla locale procura della Repubblica. La sorella dell'uomo è stata denunciata per concorso. (ANSA).