Covid: Gimbe, in Liguria positivi in calo, crescono nuovi casi

(ANSA) - GENOVA, 21 OTT - In Liguria nella settimana dal 13 al 19 ottobre si registra una performance in miglioramento per i casi covid attualmente positivi, 55 per 100.000 abitanti (la settimana precedente erano 58). Aumentano però del 3,3% i nuovi casi, rispetto alla settimana precedente che aveva visto un buon calo (-13,1%). E' quanto emerge dal monitoraggio settimanale della Fondazione Gimbe.

La popolazione che ha completato il ciclo vaccinale è pari 73,6%, rispetto a una media Italia 74,3%, a cui aggiungere un ulteriore 4,0%, rispetto alla media Italia 3,8%, solo con prima dose.

Il numero di nuovi vaccinati della settimana dal 13 al 19 ottobre, standardizzato per 100.000 soggetti che non hanno ricevuto nemmeno una dose vaccino al 12 ottobre, è pari a 5.241.

Il tasso di copertura vaccinale terze dosi è pari a: 6,3% (rispetto a una media in Italia del 9,3%).

In regione restano sotto soglia di saturazione i posti letto in area medica (3%) e in terapia intensiva (5%) occupati da pazienti covid-19. (ANSA).