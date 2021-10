Covid: Liguria, ospedalizzati stabili ma più malati in intensiva

(ANSA) - GENOVA, 19 OTT - Sono 66 i nuovi positivi al covid in Liguria, mentre restano stabili gli ospedalizzati, 61, ma aumentano i malati in terapia intensiva che passano da 8 a 11.

Tra questi c'è ancora un paziente in età pediatrica al Gaslini.

Non ci sono stati decessi. I guariti sono 75. I positivi sono leggermente in calo: sono 2069, 9 in meno rispetto a ieri. I nuovo contagi sono emersi da 3629 tamponi molecolari, mentre i test rapidi sono stati 16693. Il tasso di positività è allo 0,32%, mentre a livello nazionale è 0,4%. I nuovi casi sono 19 nell'Imperiese, 18 nel Savonese, 14 nello Spezzino, 9 nell'area di Genova e 6 nel Tigullio. In isolamento domiciliare ci sono 774 persone, 61 in meno rispetto alle 24 ore precedenti, e in sorveglianza attiva ce ne sono 1237. Nelle ultime 24 ore sono stati fatti 5457 vaccinazioni (ieri erano state 4335), 1749 sono terze dosi che complessivamente sono 15639 (ANSA).