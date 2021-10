Bertolucci, 2022 anno rinascita

(ANSA) - GENOVA, 19 OTT - "Per Palazzo Ducale il 2022 sarà importante è il nostro compleanno e quando si compiono 30 anni si devono fare grandi cose. Questi sono due eventi, la mostra Barocco Superbo dal 17 marzo al 10 luglio 2022 e Rubens e i Palazzi di Genova, dal 6 ottobre 2022 al 22 gennai 2023, che possono portare il palazzo al posto che merita. Una fondazione culturale italiana ed europea che è in grado di fornire contributi importanti". Lo ha detto Serena Bertolucci, direttore di Palazzo Ducale di Genova, a margine della mostra in preparazione dedicata a Rubens.

Il 2022 "è individuato da tutti come l'anno della rinascita - ha detto Bertolucci - e noi che facciamo cultura sappiamo che il primo motore d'innovazione è la memoria. Per questo vogliamo ricordare cos'era e cos'è stata Genova. Quale miglior occasione: prendiamo uno dei momenti più luminosi della storia dell'arte per dire alla città 'è il momento di ricominciare'. Questo - ha concluso Bertolucci - è il motore principale che ci ha fatto scommettere sul Barocco. Dobbiamo spendere bene sia le risorse che arriveranno ma anche il tempo. questo è il tempo della competenza con la quale possiamo aiutare la rinascita". (ANSA).