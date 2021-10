Polizia: Ciarambino, spero di aver alleviato ferita G8 a Genova

(ANSA) - GENOVA, 18 OTT - "Spero che in questi due anni e mezzo del mio lavoro qui sia passato il mio intento: e cioè quello di una polizia trasparente, che non ha nulla da nascondere e che se fa qualche errore lo fa in buona fede.

Capisco che a Genova ci sia una cicatrice dolorosa ma spero di essere riuscito ad alleviarla in parte". Lo ha detto il questore di Genova Vincenzo Ciarambino salutando il personale della questura dopo la nomina a questore di Torino, facendo un chiaro riferimento ai fatti del G8 a Genova. ""Lascio Genova con rimpianto perché sarei rimasto ancora un po', anche se in fondo è meglio andare perché dopo anni magari l'attenzione e la tensione si abbassano. E invece cambiare tiene sempre alta l'attenzione sulle varie problematiche", ha aggiunto il questore. (ANSA).