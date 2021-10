Al via il Premio Paganini a Genova

(ANSA) - GENOVA, 15 OTT - Sono 24 i violinisti che a partire dal pomeriggio del 16 ottobre parteciperanno alla 56° edizione del Concorso Internazionale di violino "Premio Paganini". Il 15 ottobre nel Salone di Rappresentanza di Palazzo Tursi si sono svolte le procedure di appello e formalizzazione del calendario delle prove.

Alla competizione si erano iscritti un centinaio di concorrenti provenienti da tutto il mondo. Una commissione aveva visionato i video inviati e selezionato i 32 ammessi alle prove pubbliche a Genova. Di questi otto hanno in seguito dato forfait quasi certamente per difficoltà a presentarsi nell'attuale situazione pandemica. La manifestazione, a cadenza triennale, prevede come è tradizione tre prove successive: il 16 e 17 ottobre le eliminatorie a Palazzo Tursi, martedì 19 e mercoledì 20 (Carlo Felice) le semifinali, sabato 23 e domenica 25 (Carlo Felice, ore 15) le finali con l'Orchestra del Teatro. I 24 partecipanti, di età compresa fra 18 e 29 anni provengono da Albania, Gran Bretagna, Canada, Italia, Norvegia, Svezia, Germania e Ukraina (1 per ognuno), Cina (3), Giappone (4), Russia (5), Corea del sud e Stati Uniti (2). Il programma prevede due movimenti da una delle sei Sonate e Partite di Bach e tre Capricci di Paganini. Domenica, dopo la conclusione delle esibizioni, la Giuria, presieduta da Sergej Krylov e formata da Pietro Borgonovo, Pierangelo Conte, Francesca Dego, Stephanie Gonley, Jacob Soelberg, Aiman Mussakhajaeva, Christoph Poppemn e Pavel Vernikov sceglierà i sedici violinisti ammessi alle semifinali che si svolgeranno appunto al Carlo Felice con l'ausilio dei pianisti Dario Bonuccelli, Clarissa Carafa e Valentina Messa. (ANSA).