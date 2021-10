Green pass: Liguria, tamponi gratis a chi aspetta certificazione

Il sistema sanitario ligure garantirà tamponi gratuiti a chi farà la prima dose di vaccino anti covid o l'ha ricevuta negli ultimi giorni ed è in attesa del green pass che arriva dopo 15 giorni dalla prima iniezione. Lo ha annunciato il presidente della Regione Liguria e assessore alla Sanità Giovanni Toti alla vigilia dell'entrata in vigore dell'obbligo del green pass nei luoghi di lavoro e dopo un vertice con i sindacati.

"Tutti coloro che faranno la prima dose del vaccino da domattina avranno tamponi gratis fino a quando non comparirà il green pass sul loro telefonino, basterà presentarsi con il certificato della prima vaccinazione - spiega Toti -. Una novità presa per incentivare alla campagna vaccinale. I vaccinati in attesa del green pass per tre settimane in Liguria avranno tamponi gratuiti dal sistema sanitario pubblico". (ANSA).