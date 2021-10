Green Pass: Amt Genova stima soppressione 10% corse bus

L'azienda trasporti del Comune di Genova Amt, sulla base delle segnalazioni preventive di assenza per mancanza di Green Pass ricevute a oggi dal personale, "prevede la soppressione di diverse corse di servizio, indicativamente meno del 10% del totale corse". In una nota, l'azienda spiega che risultano invece garantiti i servizi per disabili, scuolabus e scolastici supplementari.

Si prevedono ripercussioni sia sul servizio provinciale sia su quello urbano: "potrebbe verificarsi qualche irregolarità sulla frequenza ma il servizio sarà garantito con tutte le modalità di trasporto".

"La situazione è in via di assestamento e solo nella giornata di domani sarà possibile dimensionare più precisamente gli impatti sul servizio, anche in funzione delle assenze non preannunciate" dice l'azienda.