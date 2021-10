Calcio: Sampdoria, Damsgaard salta la trasferta di Cagliari

(ANSA) - GENOVA, 14 OTT - I controlli ai quali è stato sottoposto nelle ultime ore Mikkel Damsgaard rientrato oggi a Bogliasco dopo gli impegni con la Nazionale dove si era infortunato hanno confermato un problema muscolare alla coscia sinistra che gli impedirà di prendere parte alla trasferta di Cagliari. Una tegola pesante per la Sampdoria e per il tecnico Roberto D'Aversa che a questo punto potrebbe far giocare Antonio Candreva sulla fascia sinistra di centrocampo. (ANSA).