False fatture per evadere il fisco, denunciato imprenditore

(ANSA) - GENOVA, 11 OTT - La guardia di finanza di Genova ha denunciato un imprenditore edile che ha frodato il fisco per oltre mezzo milione di euro attraverso un giro di fatture per operazioni inesistenti. Sequestrati 476 mila euro. Secondo quanto accertato, le fatture venivano emesse da un nullatenente con numerosi precedenti penali per un valore di un milione di euro. Le fiamme gialle hanno denunciato sia il rappresentante legale dell'impresa utilizzatrice che il soggetto che emetteva le finte fatture. Sono stati sequestrati tre immobili per un valore di 421.600 mila euro che, seppur intestati alla moglie del titolare dell'impresa da cui lo stesso era divorziato, risultavano essere nella sua disponibilità, oltre a somme di denaro per oltre 55 mila euro. (ANSA).