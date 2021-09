Porti: Genova, +13,6% traffici agosto, rialzo anche su 2019

(ANSA) - GENOVA, 30 SET - Il traffico commerciale complessivo nei porti di Genova, Savona, Prà e Vado Ligure nel mese di agosto 2021 segna una crescita del 13,6% rispetto allo stesso mese del 2020 e del 4,8% rispetto al 2019, con una movimentazione complessiva pari a 5.366.270 tonnellate.

Un buon risultato anche nella variazione cumulata che registra un +12,5% rispetto al 2020. Lo comunica in una nota l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale.

Nello specifico, il traffico convenzionale si attesta a 1.249.124 tonnellate (rispettivamente +13,6% e +8,3% rispetto ad agosto 2020 e 2019). I traffici di olii minerali si mantengono stabili rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente (+0,5%), ma risultano in calo rispetto al 2019 (-21,4%).

Le rinfuse solide segnano un ottimo risultato con un +91% e +99% rispetto allo stesso mese del 2020 e del 2019, così come i prodotti chimici, rispettivamente +13,1% e +46% rispetto allo stesso periodo del 2020 e del 2019. Anche gli olii vegetali e il vino registrano performance positive se confrontate con il mese di agosto 2020 (+231,7%), ma lontane dai volumi del 2019 (-19,3%).

Infine, il comparto crociere e traghetti rileva 700.281 passeggeri, mostrando una crescita in termini percentuali rispetto allo stesso mese dello scorso anno del 47% (-23% rispetto ad agosto 2019) indice di una graduale ripresa del settore. (ANSA).