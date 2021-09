Sanità: Toti, via a piano ripartenza da 94 mln euro

(ANSA) - GENOVA, 28 SET - "Nei prossimi giorni partirà il piano di recupero delle liste d'attesa nel sistema sanitario della Liguria, un piano che vedrà 24 milioni di euro aggiuntivi investiti sul territorio attraverso le Asl liguri, che per la verità non si sono mai fermate durante il covid neppure nell'elezione medica". Lo comunica il presidente della Regione Liguria e assessore alla Sanità Giovanni Toti durante la conferenza stampa sul bilancio del primo anno di mandato.

"Questo investimento credo che ci consentirà a dare un segnale concreto di ripartenza dell'elezione medica già entro fine anno, - commenta - il piano andrà avanti nei prossimi anni con investimenti più copiosi". La Regione Liguria prevede di stanziare 35 milioni di euro nel 2022 e 35 milioni nel 2023 per la ripartenza della sanità post covid, per un totale di 94 milioni investiti in due anni e tre mesi. (ANSA).