Covid: Liguria, oltre 1.007.000 immunizzati con 2 dosi vaccino

(ANSA) - GENOVA, 27 SET - In Liguria ci sono 3 nuovi casi positivi a fronte di 944 tamponi molecolari cui si aggiungono 1.206 test antigenici rapidi. I dati sono parziali: a causa della forte ondata di maltempo che si è abbattuta sulla Liguria ieri si sono verificati problemi informatici a livello regionale che non hanno consentito la completa trasmissione dei dati da parte del sistema informatico integrato dei laboratori (numero tamponi/casi positivi) ad Alisa.

Gli ospedalizzati vengono segnalati in calo: sono 62, due in meno rispetto a ieri, di cui 8 in Intensiva. Non sono segnalati decessi.

Sui 2 mln e 468.890 vaccini consegnati ne sono stati somministrati 2.133.725 pari all'86%. Gli immunizzati con due dosi sono 1.007.301 (ANSA).