Turismo: tornano i Rolli Days a Genova dal 4 ottobre

(ANSA) - GENOVA, 23 SET - Un settimana di apertura, dal 4 al 10 ottobre, tre nuovi edifici da scoprire, ma anche il 'gemellaggio' con il mondo marittimo che ospiterà nei palazzo storici la Genoa Shipping Week, l'evento più importante del comparto nel mediterraneo. Sono queste le novità dei Rolli Days che, come tradizione, apriranno a turisti e residenti gli straordinari palazzi delle famiglie genovesi, riconosciuti nel 2006 Patrimonio dell'Umanità Unesco. "Finalmente si torna in presenza, e questo è un ottimo segnale - sottolinea l'assessore alla cultura del Comune di Genova, Barbara Grosso - e per un'intera settimana. Ci saranno tre aperture di palazzi inediti e tanti eventi collaterali che permetteranno di coinvolgere, sopratutto, le nuove generazioni". Ad aprire saranno oltre 30 tra palazzi, ville e siti monumentali, dimore che hanno accolto principi, cardinali e dignitari in visita di stato e che permetteranno di vivere le atmosfere grandiose del secolo dei genovesi, grazie al racconto di 60 giovani divulgatori. Tre gli inediti di questa edizione, Palazzo Squarciafico, in piazzetta Invrea, che era stato già aperto 'digitalmente', Palazzo Sinibaldo Fieschi che si affaccia su Piazza San Lorenzo e Villa Centurione Musso Piantelli a Marassi. "Noi cerchiamo sempre di arricchire l'offerta - spiega il curatore, Giacomo Montanari - e il panorama genovese offre un'unicità straordinaria, visto che nel novero dei Rolli sono passati 163 palazzi. La risorsa straordinaria è quella di riuscire sempre a raccontare con quell'attenzione filologica che da modo a chi entra di conoscere le peculiarità di ogni palazzo".

La Shipping Week userà i Rolli come location per gli eventi.

"L'idea di gemellarsi con i Rolli è stata vincente - ha ricordato Gian Alberto Cerruti, presidente giovani di Assagenti -. In questo modo abbiamo la possibilità di aprire i palazzi più belli di Genova a una platea molto qualificata". Le visite saranno possibili a gruppi di 15 persone, munite di green pass e le le prenotazioni si apriranno il 29 settembre. (ANSA).