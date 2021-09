Strada Ripa, conclusi lotti maggiori, resterà sempre aperta

"Da oggi la strada della Ripa resterà aperta anche in caso di piogge intense e di allerta meteo". Lo ha detto l'assessore regionale alle Infrastrutture e difesa del suolo Giacomo Giampedrone. Si sono infatti conclusi i lavori dei lotti 2 e 3 della messa in sicurezza della strada provinciale 31 della Ripa. "Si tratta di interventi per un valore complessivo di oltre 3,5 mln di euro - spiega Giampedrone -, finanziati interamente da Regione Liguria e realizzati per ridurre il più possibile i disagi per i cittadini e restituire nel minor tempo possibile la piena funzionalità di una arteria di enorme importanza per la val di Magra, ancora più importante dopo il crollo del ponte di Albiano Magra, in Toscana. Per questo abbiamo scelto di realizzare una strada di cantiere provvisoria, grazie alla quale il tragitto è rimasto percorribile a doppio senso per tutta la durata dei lavori, e che a questo punto verrà smantellata". Il 2^ lotto ha visto la realizzazione di una galleria artificiale paramassi lunga 70 metri e di barriere flessibili per la protezione da colate e frane superficiali. Il lotto 3 prevedeva una serie di opere sulla parete e sui versanti che si trovano sopra la strada, per una lunghezza di circa 280 metri: sono state installate reti che hanno consolidato la parete oltre a barriere paramassi. Il primo lotto di lavori, finanziato da Regione Liguria con 3 mln e 235mila euro, ha consentito la realizzazione di una galleria paramassi di 158 metri a protezione della strada, con la risistemazione del versante attraverso il posizionamento di barriere di contenimento. Il lotto numero 4 prevede una serie di interventi in parete e non comporterà chiusure della strada durante i lavori. "Esattamente due anni fa, nell'ottobre 2019, si sono chiusi i lavori del primo lotto, il più importante e complesso, grazie al quale siamo riusciti a eliminare il senso unico alternato, che creava notevoli disagi - ha concluso Giampedrone -. Oggi consegniamo alla val di Magra una strada in sicurezza, agibile a doppio senso anche in caso di allerta".