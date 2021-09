Serie A: il Napoli vince ancora, 4-0 alla Samp

(ANSA) - ROMA, 23 SET - Il Napoli vince la quinta partita consecutiva battendo 2-0 la Sampdoria e torna in vetta con 15 punti davanti a Inter e Milan. Per gli azzurri, incontenibili a Marassi, doppietta d Osimhen e reti di Fabian Ruiz e Zielinski.

Il Torino sfiora la vittoria contro la Lazio ma alla rete di Pjaca ha risposto Immobile, su rigore, nel recupero.

L'attaccante biancoceleste è al sesto centro in campionato.

