Teatro Nazionale Genova aderisce all'Agenda Onu 2030

Un arcobaleno con sette colori campeggia sul manifesto del Teatro Nazionale di Genova. Sono i colori che richiamano altrettanti obbiettivi di Sviluppo Sostenibile dell'Agenda Onu 2030, cui il Teatro genovese ha deciso, primo palcoscenico in Italia, di aderire. L'iniziativa è stata al centro della conferenza stampa di presentazione della nuova stagione che si è tenuta al Teatro Ivo Chiesa e, come nello stile del direttore artistico Davide Livermore (affiancato dal dramaturg del Teatro Andrea Porcheddu), trasformata in uno show della durata superiore a due ore con una fitta serie di ospiti, a cominciare dal ministro per i beni culturali Dario Franceschini collegato in streaming.

"Il teatro - ha dichiarato Livermore - è il regno dell'Umanità, è lo spazio e il tempo della riflessione su chi siamo. Per questo abbiamo scelto 'Human Pride' come titolo della stagione: l'orgoglio di essere umani, l'orgoglio di essere insieme". Un concetto che viene ribadito anche in musica, grazie a un brano scritto dalla cantautrice genovese Giua. "Vogliamo ringraziare dal profondo del cuore il nostro pubblico - ha detto il presidente del Teatro Alessandro Giglio - che, nonostante i tempi difficili che ci siamo tutti trovati ad affrontare, ci ha sempre fatto sentire la propria vicinanza, tornando in sala senza esitazione non appena è stato possibile".

La stagione sarà intitolata alla grande attrice dell'Ottocento Adelaide Ristori di cui ricorre nel 2022 il bicentenario della nascita. A lei il Teatro Nazionale dedicherà anche una nuova versione della 'Lady Macbeth', con la regia dello stesso Livermore e l'interpretazione di Elisabetta Pozzi.

La stagione si aprirà il 9 ottobre con una maratona di dieci ore dedicata ai nove testi commissionati ad altrettanti autori nell'ambito del G8 Project . Oltre al G8 Project, rientra nel quadro delle celebrazioni per i 70 anni del Teatro di Genova la rassegna condotta da Alessandro Giglio "Settant'anni a Genova, teatro e cronaca" (Teatro Ivo Chiesa, 25 ottobre-13 dicembre).

Contemporaneamente al Teatro Duse il 15 di ottobre si aprirà 'Next Generation Women', XVII edizione del Festival dell'Eccellenza al Femminile.