Saimare: semestrale record, fatturato oltre livelli 2018

(ANSA) - TORINO, 21 SET - Il Consiglio di Amministrazione di Saimare spa, presieduto dal Mino Giachino, ha approvato una semestrale da record per l'ultracentenaria azienda genovese leader nei servizi alle spedizioni internazionali. "Il nostro fatturato ha superato non solo i livelli del 2019 ma anche quelli del 2018 , un anno record, del 23% - spiega Giachino, che dell'azienda è anche l'amministratore delegato - Da mesi abbiamo ripreso le assunzioni dei giovani diplomati per formarli direttamente in azienda . I nostri servizi migliorano la competitività delle aziende che operano nel mercato globale".

Partecipata dal Gruppo Spinelli ,dal Gruppo Cosulich e dal Gruppo Scerni, Saimare opera in tutti i porti italiani, servendo le più importanti aziende manifatturiere italiane e i maggiori operatori internazionali dello shipping. "Il commercio internazionale si è ripreso e si sta dimostrando sempre più motore di sviluppo per il nostro Paese - osserva Giachino -.

Senza la crescita delle esportazioni, negli ultimi dieci anni il nostro Pil sarebbe stato in rosso. Ecco perché sono necessari gli investimenti nelle infrastrutture di trasporto dai porti, agli aeroporti, dalla reti europee di trasporto Ten T a partire dalla Tav. Chi ostacola questi investimenti va contro l'interesse generale rappresentata da una maggiore crescita economica, unico modo per ridurre il peso del Debito pubblico e per creare nuove occasioni di lavoro". (ANSA).