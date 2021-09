Si stacca intonaco da viadotto su A12, colpita un'auto

(ANSA) - LA SPEZIA, 17 SET - Un pezzo di intonaco con della cementina è caduto questa mattina dalla parte inferiore del viadotto autostradale della A12 Piana Battolla a pian di Madrignano, nel comune di Calice (La Spezia) e ha colpito una macchina di passaggio sulla strada provinciale sottostante.

L'occupante dell'auto è uscito incolume dall'urto che ha creato solo un grosso bozzo sul tetto del veicolo, anche perché in quel punto il viadotto non è molto alto. Sul posto è intervenuta la squadra dei Vigili del Fuoco di Brugnato (La Spezia), che ha interdetto l'area per effettuare un sopralluogo accurato del ponte. Il distacco, è emerso poi, non ha riguardato parti strutturali del viadotto. Sul posto, per gli accertamenti del caso, erano anche presenti i Carabinieri, l'ufficio tecnico del comune di Calice, un tecnico della Provincia e personale della Salt. (ANSA).