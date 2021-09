Lanciano pietra in spiaggia Quinto, ferita ragazzina

(ANSA) - GENOVA, 14 SET - Una ragazzina di 14 anni è stata colpita alla testa da una pietra lanciata da un gruppo di ragazzi mentre era in spiaggia a Quinto. È successo ieri pomeriggio. Sul posto sono arrivate le Volanti della Questura che hanno cercato il gruppo. La ragazzina è stata portata in codice giallo all'ospedale dove le hanno dato alcuni punti di sutura. Gli agenti hanno sentito alcuni testimoni che hanno raccontato di avere visto quattro giovani nella vicina via Giannelli che poi sono scappati. (ANSA).