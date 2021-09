Genova Capitale Sport; Bucci, lavoriamo a infrastrutture

(ANSA) - GENOVA, 14 SET - In vista di Genova Capitale Europea dello Sport 2024 "stiamo lavorando per il rilancio delle infrastrutture sportive, ieri c'è stato l'annuncio della riqualificazione dell'impianto 'Morgavi' di Sampierdarena, che sarà riqualificato insieme ad altri tre impianti genovesi". Lo spiega il sindaco di Genova Marco Bucci a margine della premiazione a Palazzo Ducale degli atleti liguri protagonisti alle Olimpiadi e Paralimpiadi di Tokyo.

"Ma ci sono tanti altri interventi di riqualificazione degli impianti sportivi che verranno fatti a Genova in vista del 2024, - sottolinea - sono grandi investimenti per la città insieme a tutti gli altri che stiamo facendo, la città sta seguendo un percorso di crescita, certo ovviamente i lavori provocano anche problemi però alla fine ci danno una città migliori in cui tutti vogliono lavorare, vivere e trascorrere il tempo libero".

(ANSA).