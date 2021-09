I servizi funebri del Comune sponsor dello sport genovese

(ANSA) - GENOVA, 07 SET - Quando lo sport è sostenuto dalle onoranze funebri. Accade a Genova con la municipalizzata Asef che ha deciso di aumentare il sostegno allo sport genovese ampliando le sponsorizzazioni. Così, dopo aver sponsorizzato l'ASD Bogliasco 1951 di pallanuoto e il Cus Genova Volley, ora c'è anche il calcio con la Sestrese 2019 che partecipa al campionato di Eccellenza. Un sostegno possibile grazie al fondo "A.Se.F. per Genova", attivato nel 2019 con lo scopo di sostenere attività che abbiano un chiaro valore per la collettività non solo nell'ambito dello sport, ma anche della cultura, della salute, dell'ambiente, del sociale.

"È proprio nelle società sportive, nei loro vivai e nelle loro rappresentanze maggiori, che nascono i grandi campioni, anche nella vita di tutti i giorni", spiega Franco Rossetti, dirigente Asef.

Soddisfazione per i Verdestellati attesi dal prossimo campionato di Eccellenza. "Siamo orgogliosi di avere al nostro fianco un'altra importante realtà genovese come Asef che diventa il nostro main sponsor". afferma il presidente Sebastiano Sciortino. (ANSA).