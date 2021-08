Calcio: Genoa, ufficiali Maksimovic, Caicedo e Touré

(ANSA) - GENOVA, 31 AGO - Tripla ufficializzazione per il Genoa che ha depositato in Lega Calcio i contratti relativi a Nikola Maksimovic, Felipe Caicedo e Abdoulay Touré.

Maksimovic, difensore di 29 anni, era svincolato dopo l'esperienza al Napoli negli ultimi tre anni e mezzo, mentre l'ecuadoriano Caicedo, attaccante di 32 anni, è stato acquistato dalla Lazio dove ha giocato nelle ultime quattro stagioni.

Touré è invece un centrocampista francese di 27 anni proveniente dal Nantes, dove ha giocato praticamente per tutta la sua carriera sin dal settore giovanile.

Sul fronte uscite da segnalare la cessione in prestito al Monza in serie B dell'attaccante Andrea Favilli, mentre il centrocampista Radovanovic vestirà la maglia del Benevento.

