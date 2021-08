Manifesto no vax davanti ospedale Imperia

(ANSA) - GENOVA, 30 AGO - "Covid-19 le verità da conoscere": è questo il titolo del maximanifesto no vax comparso stamane davanti all'ospedale di Imperia. Il cartellone reca la firma del gruppo 'Istanza diritti umani' e riporta, suddivise in due colonne, le differenze tra chi sceglie di vaccinarsi e chi invece non lo fa. In particolare, sia chi si vaccina che chi non lo fa, secondo gli autori del manifesto 'può infettarsi e diffondere il virus', 'può perdere il green pass se positivo al Covid-19'. A differenza di chi sceglie di non sottoporsi alla vaccinazione, però, chi si è vaccinato 'Non è a conoscenza di poter essere curato con terapie domiciliari precoci, sicure, efficaci' e 'Può andare incontro a reazioni avverse gravissime, a breve e lungo termine, o mortali'.

"Chi sceglie di non vaccinarsi - si legge ancora nel poster - Sa come curarsi".

Commentando il contenuto del manifesto, il sindaco Claudio Scajola ha dichiarato: "Cosa ne penso? Com'è che si dice? Che la madre dei… non cessa mai di partorire". (ANSA).