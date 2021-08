Genoa: Preziosi, fondo Usa? Qualcosa di concreto c'è

(ANSA) - GENOVA, 26 AGO - "Cessione del Genoa ? Questo fa parte del cielo, magari. C'è sempre un momento in cui le cose iniziano e uno in cui le cose finiscono. Se le cose sono serie perché no... Qualcosa di concreto c'è".

Enrico Preziosi, presidente e proprietario del Genoa, ai margini dell'evento Olimpiadi del Cuore a Forte dei Marmi ha confermato ai giornalisti presenti l'esistenza della trattativa con un Fondo USA per la cessione del club che guida dal 2003.

