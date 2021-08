Calcio: Caicedo obiettivo Genoa, ma operazione non chiusa

(ANSA) - GENOVA, 24 AGO - Un attaccante per Davide Ballardini, a questo stanno lavorando i dirigenti del Genoa dopo la cessione di Shomurodov alla Roma e la decisione di cedere anche Mattia Destro, non convocato per la gara d'esordio con l'Inter. L'obiettivo è Felipe Caicedo, 33 anni da compiere il 5 settembre, attaccante ecuadoriano della Lazio autore nelle ultime tre stagioni rispettivamente di 8, 9 e ancora 8 reti nonostante non fosse il titolare in attacco. Operazione imbastita tra le parti in causa ma non ancora conclusa. Non trova invece conferme l'arrivo a Genova di Diego Perotti, in uscita dal Fenerbahce, che veniva indicato come già in città.

Oggi invece con la ripresa degli allenamenti prima seduta con i nuovi compagni del neoacquisto il difensore centrale messicano Johan Vasquez. (ANSA).