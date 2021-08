Coppa Italia: Alessandria battuta 3-2, Samp ai sedicesimi

(ANSA) - GENOVA, 17 AGO - La Sampdoria vince in rimonta 3-2 contro l'Alessandria e conquista la qualificazione ai sedicesimi di Coppa Italia, dove affronterà il Torino. Gara non semplice per gli uomini di Roberto D'Aversa, complice un'Alessandria grintosa e capace di mettere in difficoltà i più quotati avversari. Grigi per due volte in vantaggio, grazie alle reti di Chiarello, rasoterra da fuori area, e Corazza su rigore assegnato per fallo su Arrighini, e per due volte raggiunti.

Prima da un bellissimo gol di tacco di Quagliarella su assist di Gabbiadini e poi dallo stesso Gabbiadini che anticipa Beghetto dal limite battendo Pisseri ad inizio ripresa. A decidere la gara un perfetto colpo di testa di Thorsby su assist di Candreva con l'Alessandria che chiude in dieci per l'espulsione, doppia ammonizione, di Benedetti, ma lottando sino alla fine. (ANSA).