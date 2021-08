Calcio: Genoa; colpo in difesa, Vasquez è ufficiale

(ANSA) - GENOVA, 16 AGO - Ora è ufficiale il colpo per la difesa in casa Genoa. Il club di Enrico Preziosi ha acquisito il difensore centrale messicano, recente medaglia di bronzo alle olimpiadi di Tokyo con la propria nazionale, Johan Vasquez.

Il difensore arriva dalla formazione messicana dei Pumas Unam ma era di proprietà del Monterrey. Arriva al Genoa in prestito con obbligo di riscatto ed ha firmato un contrato di quattro anni. Il giocatore ha già esordio anche con la propria nazionale maggiore e nonostante la giovane età, deve ancora compiere 23 anni, vanta già settanta presenze nel campionato messicano.

Il giocatore potrebbe già essere a disposizione per la gara di sabato con l'Inter ma tutto dipenderà da alcune tempistiche burocratiche.

Intanto i rossoblù proseguono il monitoraggio di altri tre possibili rinforzi: l'attaccante olandese Lammers dell'Atalanta, l'ex Inter Nagatomo, svincolato dal Marsiglia e un altro svincolato ma dallo Schalke 04, l'algerino Bentaleb.

Intanto il Genoa ha ceduto in prestito all'Ascoli il giovane attaccante Petrelli.