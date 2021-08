Parco Portofino: Cingolani, nuovo rinvio sui confini

"C'è stato un ulteriore rinvio della decisione sui confini del Parco nazionale di Portofino".

Lo ha spiegato il ministro della Transizione Ecologica Roberto Cingolani stamani al termine di un vertice in Prefettura a Genova con la Regione Liguria e gli 11 sindaci dei Comuni potenzialmente coinvolti. "Un tavolo di lavoro sulla perimetrazione definitiva del parco sarà convocato nella terza settimana di agosto" dichiara Cingolani.

Per il ministro "la proposta del Wwf di fare un Parco nazionale di mare e di terra è molto interessante" ma "l'obiettivo è ampliare i confini in una maniera intelligente.

Tutti gli 11 Comuni lavoreranno al tavolo e ci diranno le loro istanze".

"Entro agosto ci siamo presi l'impegno con il ministro della Transizione Ecologica Roberto Cingolani di presentare una proposta di perimetro, governance e regole di salvaguardia del Parco nazionale di Portofino" ha detto il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti stamani al termine del vertice in Prefettura a Genova con il ministro Cingolani e gli 11 sindaci dei Comuni potenzialmente coinvolti. "Il ministro Cingolani ci ha assicurato che il percorso si intraprenderà solo se ampiamente condiviso da tutti i partecipanti. - sottolinea Toti -. Il parco si farà solo se condiviso a pieno dagli enti territoriali, vissuto come un'opportunità dai cittadini e senza imposizioni". "La proposta del WWF è la base iniziale, con delle regole di salvaguardia che non possono essere quelle ventilate oggi, ad esempio sul divieto assoluto di sorvolo del Parco anche il ministro ha convenuto che è un qualcosa di impensabile, così come le opere di difesa costiera o per snellire il traffico". "Metteremo mano alle perimetrazioni e alle regole di salvaguardia per far sì che un parco così particolare, altamente antropizzato e importante dal punto di vista economico, possa avere tutte le virtù del parco nazionale senza avere danni", ribadisce il presidente della Regione Liguria.