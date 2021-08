Incidente sulla Statale 28 a Pontedassio, muore donna

(ANSA) - PONTEDASSIO, 01 AGO - Una donna di 67 anni, di Imperia, è morta in un incidente stradale avvenuto questa mattina lungo la statale 28 del col di Nava, all'altezza del Comune di Pontedassio, nell'immediato entroterra di Imperia.

L'auto su cui viaggiava, una Daihatsu Terios, era guidata dal marito. Il mezzo ha improvvisamente sbandato e si è schiantato contro il guard rail. Le cause sono in corso di accertamento da parte dei carabinieri di Imperia. Non è escluso che l'uomo possa avere avuto un malore. La donna è morta sul colpo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con il personale sanitario del 118. Al momento non si conoscono le condizioni dell'uomo.

