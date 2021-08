Covid: boom contagi a Genova e Imperiese, solo 2000 vaccini

(ANSA) - GENOVA, 01 AGO - Ancora tanti contagi covid nell'Imperiese e impennata nell'area genovese. A ponente sono ormai giorni che il bollettino emesso dalla Regione registra almeno 40 contagiati al giorno. Ieri sono stati 43. Nell'area genovese, invece sono stati 81, mai così tanti nelle ultime settimane. Complessivamente i nuovi positivi sono 172 a fronte di 5693 tamponi (2779 molecolari e 2914 test antigenici). Il tasso di positività sale al3,02%, nelle 24 ore precedenti era 2,10% con 7419 tamponi. Attualmente i positivi sono 2598, 92 più di ieri. Da inizio pandemia i contagiati, compresi i guariti e i morti sono 105.500. I nuovi casi oltre ai 43 dell'Imperiese e agli 81 dell'area genovese, sono stati scoperti 25 nello Spezzino, 11 nel Savonese, 9 nel Tigullio e tre sono cittadini non residenti in regione.

Nonostante il virus continui a circolare, gli ospedalizzati sono stabili rispetto al giorno precedente: restano 42, con 9 in terapia intensiva come ieri. Non ci sono stati morti: il numero complessivo dei decessi è 4363. I guariti sono 80 per un totale di 98539.

In isolamento domiciliare ci sono 1330 persone, 168 più di ieri e in sorveglianza attiva ce ne sono 1302, erano 1229.

Nelle ultime 24 ore sono state vaccinate solo 2216 persone.

Hanno concluso il ciclo vaccinale in 739.486. I vaccini consegnati sono 1.852.180, quelli somministrati 1.726.098, il 93% (ANSA).