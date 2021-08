Calcio: Sampdoria, asta in Premier per Damsgaard

(ANSA) - GENOVA, 01 AGO - Alla Sampdoria arrivano richieste di informazioni, soprattutto dalla Premier League, per il gioiello danese Mikkel Damsgaard che il club può vendere ma decisamente non vuole svendere. Soltanto se arriva una proposta sopra i 35 milioni la trattativa può decollare: la lista dei possibili pretendenti è lunga in Inghilterra, dal Liverpool al Tottenham passando per Aston Villa e Leeds. Sicuramente la società di Massimo Ferrero ha la necessità di fare cassa prima di tuffarsi nel mercato in entrata, ma nonostante questo il nuovo ds Faggiano insieme al responsabile dell'area tecnica Osti sono al lavoro per individuare profili giusti per il 4-2-3-1 sperimentato da D'Aversa nel ritiro di Ponte di Legno. Piace il sudcoreano del Valencia Lee Kang-in esterno offensivo classe 2001 con il contratto in scadenza nel 2022.

Intanto, da domani pomeriggio la squadra torna ad allenarsi a Bogliasco, il 7 agosto amichevole col Verona, un test dal valore importante. (ANSA).