Traffico: autostrade liguri, 7 km coda tra Chiavari e Recco

(ANSA) - GENOVA, 31 LUG - Ancora una giornata di disagi sulle autostrade della Liguria, ma questa volta non è per colpa dei cantieri. Sono gli incidenti a creare le code. In A12 la Genova - Rosignano, ci sono 7 km di coda per l'incendio di un'auto tra Chiavari e Recco in direzione di Genova. Sempre in A12, ma in direzione opposta c'è traffico rallentato per il gran numero di mezzi di vacanzieri che si sono mossi in occasione del primo esodo delle vacanze tra Genova Nervi e Rapallo e code ci sono tra Rapallo e Recco verso Genova. In A26, la Genova - Gravellona Toce, 3 km di coda per un incidente tra il bivio dell'A26 con la diramazione A7 (Genova - Milano) (ANSA).