Fond. Gimbe, 48,9% vaccinati in Liguria, media Italia 52,3%

(ANSA) - GENOVA, 30 LUG - Nella settimana 21-27 luglio la Fondazione Gimbe ha registrato un aumento di nuovi casi covid del 116,9% in Liguria rispetto alla settimana precedente, ma i posti letto in area medica e terapia intensiva sono sotto la soglia di saturazione. La situazione con oltre 50 nuovi casi per 100 mila abitanti è la seguente: Imperia 72, La Spezia 51.

La popolazione che ha completato il ciclo vaccinale è pari 48,9% (media Italia 52,3%) a cui aggiungere un ulteriore 15,6% (media Italia 11,3%) solo con prima dose. La popolazione over 80 che ha completato il ciclo vaccinale è pari a 90,8% (media Italia 92%) a cui aggiungere un ulteriore 3,2% (media Italia 2,7%) solo con prima dose. Quella tra 70-79 anni che ha completato il ciclo vaccinale è pari a 78% (media Italia 84,5%) a cui aggiungere un ulteriore 8,3% (media Italia 4,7%) solo con prima dose. I cittadini tra 60-69 anni che hanno completato il ciclo vaccinale è pari a 60,2% (media Italia 74,6%) a cui aggiungere un 20,2% (media Italia 9,5%) solo con prima dose. Mentre i cittadini over 60 che non ha ricevuto alcuna dose di vaccino sono il 13,7% (media Italia 11,5%). La popolazione 12-19 anni che non ha ricevuto nessuna dose di vaccino è pari a 69,8% (media Italia 68,5%). (ANSA).