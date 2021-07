Città Metropolitana, riforestazione Parco Mura e Mura Nuove

Nei 34 progetti per la riforestazione urbana finanziati dal Ministero della Transizione ecologica, ce ne sono due presentati dalla Città Metropolitana di Genova che prevedono oltre 16 mila alberi posti a dimora, per una spesa totale di circa un milione di euro. Città Metropolitana, pur possedendo un territorio complessivo con il 75% di aree boscate, per quanto riguarda la zona del comune di Genova evidenzia una intensa urbanizzazione, quindi i progetti hanno riguardato aree del capoluogo: l'Area Naturale Protetta 'Parco delle Mura' e le 'Mura Nuove'.

L'ufficio Sviluppo Locale dell'Ente metropolitano ha partecipato all'avviso pubblico che finanziava la messa a dimora di alberi e la creazione di foreste urbane e periurbane e la manutenzione successiva presentando due progetti tenendo conto oltre che dei requisiti di ammissibilità, soprattutto della loro valenza ambientale e sociale, del livello di riqualificazione e di fruibilità dell'area oggetto dell'intervento, dei livelli di qualità dell'aria e contestualmente della loro importanza per la tutela idrogeologica del territorio. "L'attenzione di Città Metropolitana di Genova è focalizzata nella tutela del territorio - ha detto Simone Ferrero, consigliere delegato ad Ambiente, Parchi e aree protette e Piani di bacino - con la prevenzione del dissesto idrogeologico con opere fondamentali a livello fluviale e contestualmente con azioni pensate per mitigare le situazioni pericolose di piogge intense, tramite punti di nuovo impianto di vegetazione autoctona". "I progetti di riforestazione - evidenzia Claudio Garbarino, consigliere delegato al Piano Strategico - si inquadrano nelle strategie di sostenibilità socio economica e ambientale che Città Metropolitana sta portando avanti, questo anche nel contesto di Agenda 2030". "Sicuramente - conclude Franco Senarega, Consigliere delegato alla Viabilità ed alla Pianificazione Territoriale - le piantumazioni potranno aiutare a prevenire frane e allagamenti, criticità che inevitabilmente influiscono anche sulla viabilità".