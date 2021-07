Sequestrati 6 kg di marijuana, arrestato il trafficante

(ANSA) - LA SPEZIA, 28 LUG - I finanzieri del Comando Provinciale della Spezia hanno arrestato un marocchino che trasportava circa 6 kg di marijuana. Il nordafricano è stato individuato e controllato in un'area in località Marinella di Sarzana: con l'aiuto del cane antidroga è stata ispezionata l'auto dello straniero dove nascosti in doppifondi creati nei passaruota sono stati trovati 19 involucri con la marijuana.

Droga e auto sono stati sequestrati, come 1000 euro che erano nella disponibilità del marocchino.

L'attività rientra nell'ambito di un ampio dispositivo di controllo ai traffici illeciti, con particolare attenzione alla diffusione delle sostanze stupefacenti, e controllo economico del territorio. (ANSA).