A Chiavari e Sestri L. bandiere gialle per Comuni ciclabili

La Federazione italiana Ambiente e Bicicletta del Tigullio ha consegnato oggi a Chiavari e Sestri Levante le bandiere gialle di Comune Ciclabile 2021. La cerimonia si è svolta nella sala del consiglio comunale di Palazzo Bianco alla presenza dei sindaci Di Capua e Ghio. "Il riconoscimento Comune Ciclabile valuta e attesta il grado di ciclabilità dei comuni italiani, accompagnandoli in un percorso virtuoso a favore della mobilità sostenibile. Un progetto per sostenere e accompagnare le amministrazioni locali nelle loro politiche bikefriendly - afferma Marco Veirana , presidente di Fiab Tigullio".

Il sindaco di Chiavari Marco Di Capua ha sottolineato che si sta lavorando anche su tre nuovi progetti per la realizzazione di un nuovo tratto di pista ciclabile compreso "tra l'entrata del porto e l'intersezione di corso Valparaiso con via Prandina, il raccordo del lungo Entella con Lavagna passando sul ponte della Pace, e il collegamento di corso Gianelli e corso Assarotti con la pista di viale Millo". Giorgio Canepa, che ha la delega alle piste ciclabili di Chiavari spiega: "Da oggi sarà distribuita anche la versione cartacea della Bicipolitana, la nuova guida integrata della rete di percorsi ciclabili e di aree ciclopedonali del comune".

Un riconoscimento apprezzato anche da Valentina Ghio, sindaco di Sestri Levante: "Crediamo molto nella ciclabiltà e da anni portiamo avanti un sistema di incremento delle piste ciclabili per favorire il benessere delle persone e la riduzione delle macchine nel centro storico, ma anche per progetti educativi per i ragazzi in collaborazione con l'associazione Vivinbici".

