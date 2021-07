Vaccini: cavo tranciato hub Fiera, annullata Open Night

(ANSA) - GENOVA, 26 LUG - A causa di un cavo tranciato accidentalmente durante i lavori che ha portato problemi alla connessione internet necessaria per completare la registrazione dei pazienti e l'avvenuta vaccinazione è stata annullata l'Open Night in programma questa alla Fiera di Genova. Lo comunica Regione Liguria. Nell'arco della mattinata sono stati accumulati ritardi e per evitare di arrecare ulteriori disagi ai genovesi che vogliono sottoporsi alla vaccinazione, l'Open Night alla fiera sarà recuperata domani sera con le stesse modalità (senza prenotazione per prima o seconda dose), dalle ore 19 alle ore 22. In Asl3 questa sera sarà regolarmente aperto l'Hub di San Benigno dalle ore 20 alle ore 24. Allo stesso Hub sono state consegnate 500 dosi aggiuntive. (ANSA).