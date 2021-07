Ponte Genova: Bucci, Comune si costituirà parte civile

(ANSA) - GENOVA, 26 LUG - "Ho detto pubblicamente che il Comune si costituirà parte civile nel processo per il crollo del Ponte Morandi. Lo faremo sicuramente e tutti in consiglio comunale lo sanno". Così il sindaco di Genova Marco Bucci risponde alle sollecitazioni del M5s che spinge perché alla volontà di costituirsi parte civile segua un atto concreto.

"Lo ho detto anche a loro in una riunione di capigruppo. Non capisco perché ci sia questa continua richiesta. La tempistica? Bisogna farlo entro il 15 ottobre, data dell'udienza preliminare" ha concluso Bucci. (ANSA).