Maltempo: allerta Giallo prolungato Valli Stura e Bormida

(ANSA) - GENOVA, 26 LUG - Nell'aria ligure è presente molta instabilità, soprattutto sul settore centrale della regione.

Nelle ultime ore rovesci e temporali interessano in particolare le zone interne a cavallo tra le province di Savona e Genova. Le precipitazioni più significative, accompagnate da molti fulmini, soo registrate in Valle Stura: la stazione di Campo Ligure registra 27.8 millimetri di cumulata oraria con 8.8 millimetri in 5 minuti e 19.2 in 15 minuti. Rossiglione segnala, invece, una cumulata oraria di 25 millimetri. Nel pomeriggio di oggi sono previsti temporali anche forti sul Basso Piemonte che potranno sconfinare in Val Bormida. Un'altra fase instabile è prevista tra la notte e la mattinata di domani con fenomeni temporaleschi forti possibili sempre sul centro della regione ma questa volta con un'asse più spostato anche verso Levante.

Arpal ha modificato gli orari di estensione dell'Allerta Giallo che permangono per oggi fino alle 15 sul centro della regione e sui bacini padani di Levante mentre viene estesa alle 20 sulle zone alle spalle del Savonese e in Valle Stura. Per domani su tutta la regione tranne il Ponente nuova allerta gialla dalle 6 fino alle 15. Arpal segnala il rinforzo dei venti meridionali, fino a forti e il mare che potrà essere tra mosso o localmente molto mosso. (ANSA).