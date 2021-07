Psa Genova Pra' e Sech, oltre 140 mln di valore per la città

(ANSA) - GENOVA, 22 LUG - Un impegno per Genova che in termini economici si traduce in 88 milioni all'anno riversati sotto forma di acquisto approvvigionamenti, 55 milioni di salari erogati ai dipendenti diretti, più 136 mila euro all'anno di sostegno ad associazioni. Sono alcune cifre del bilancio di sostenibilità di Psa Genova Pra' e Psa Sech, le due società che quest'anno compiono un anno dalla fusione, presentato questa mattina, che punta anche ad una trasformazione sempre più verde dei due terminal portuali. "Il 95% dei nostri fornitori è sul territorio italiano e il 70% è localizzato a Genova, dove abbiamo 887 dipendenti diretti nei due terminal portuali, che per il 95% provengono dalla provincia di Genova" aggiunge Roberto Ferrari, ad di Psa Genova Investments cui fanno capo Psa Genova Pra' e Psa Sech spiegando che uno degli obiettivi condivisi con il gruppo è ridurre del 50% le emissioni entro il 2030.

"Stiamo trasformando tutto il nostro parco mezzi da diesel a elettrico - spiega Ferrari - acquistiamo tutta la nostra energia con certificati verdi, abbiamo fatto impianti lavaggio automezzi per limitare e controllare eventuali sprechi di acqua e siamo entrati direttamente nel business ferroviario perché vogliamo dare una spinta nel trasferire del traffico da gomma a ferrovia". Un passaggio essenziale, per cui Psa sta puntando anche all'acquisizione dell'impresa ferroviaria Fuori Muro. Per quanto riguarda il parco mezzi elettrici, Gilberto Danesi, presidente di Psa Italia, sottolinea: "Inizieremo a provare le ralle elettriche per arrivare a cambiare tutti i 60 trattori diesel. Per capire l'entità dell'investimento basta sapere che ogni macchina costa circa 300 mila euro. Per noi è una sfida, speriamo che gli altri terminal ci seguano". (ANSA).