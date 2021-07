Carige: nel 2022 servirà un aumento da 400 milioni

(ANSA) - MILANO, 22 LUG - Il piano industriale di Carige al 2023 prevede "che nell'ultimo trimestre dell'esercizio 2022, nel caso in cui il regime di flessibilità sui coefficienti patrimoniali concesso al Sistema bancario dalla Bce non venga prorogato oltre il 31 dicembre 2022" debba trovare esecuzione trovi esecuzione "un'operazione di rafforzamento patrimoniale dell'Emittente per un controvalore fino ad 400 milioni di euro".

Lo evidenzia Carige, su richiesta della Consob, nel comunicato con annuncia l'approvazione del prospetto relativo alla quotazione in Borsa delle proprie azioni.

"La business combination rappresenta un'azione essenziale da realizzare per concludere il percorso iniziato dai Commissari Straordinari,in linea con lo specifico mandato conferitoloro dalla BCE", segnala inoltre Carige. "Sebbene il FITD abbia avviato il processo di dismissione della partecipazione nel capitale della Banca, tuttavia alla Data del Prospetto non vi è certezza circa se e quando la business combination sarà realizzata".

In attesa o in mancanza di un cavaliere bianco e considerato che i target del piano per il 2021 non sono stati confermati "la prospettiva della continuità aziendale" di Carige "è strettamente legata alla capacità della banca di accelerare l'esecuzione di azioni previste dal piano" nonché "di porre in essere tempestive azioni... ulteriori rispetto a quelle previste" così da consentire alla banca "di recuperare" nel 2022 "i margini reddituali attesi" quest'anno e di conseguire senza slittamenti i target "previsti per gli esercizi 2022 e 2023". Lo rende noto Carige su richiesta della Consob. Le tempestive azioni necessarie a mettere in sicurezza Carige non sono state "ancora individuate alla data del prospetto".