Cantieri autostrade: 15 chilometri in A10, 10 km in A7

(ANSA) - GENOVA, 20 LUG - Incubo autostrade questo pomeriggio con code di 15 chilometri in A10 tra Arenzano e il bivio con la A7, in direzione Genova. A creare il caos i cantieri e l'incendio in galleria in A26. Non va meglio in A7 tra Genova Ovest e Busalla, dove si registrano 10 chilometri di coda sempre per i cantieri e ancora code tra Nervi e il bivio A12/A7.

