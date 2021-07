Trasferimenti illeciti minori,Fifa stop 2 anni mercato Spezia

(ANSA) - GENOVA, 16 LUG - Mercato bloccato per due stagioni per lo Spezia e multa di circa 460mila euro: è la sanzione decisa dalla Commissione Disciplinare della Fifa per infrazioni relative al trasferimento internazionale e al tesseramento di calciatori di età inferiore ai 18 anni. Blocco del mercato per quattro sessioni anche per altre due società liguri, la USD Lavagnese 1919 e la Valdivara 5 Terre, "dal momento che questi due club hanno svolto un ruolo attivo nel suddetto sistema", si legge nel comunicato della Fifa.

"Il Club è sorpreso ed estremamente deluso da questa sentenza". È dura la reazione dello Spezia al blocco di due anni del mercato deciso dalla Fifa. La società, da cinque mesi nelle mani del finanziare americano Robert Platek, sottolinea che "le presunte irregolarità imputate sono avvenute nel periodo compreso tra il 2013 e il 2018, quindi sotto la precedente amministrazione del club", per 13 anni di proprietà del magnate Gabriele Volpi. Lo Spezia annuncia l'intenzione di fare appello e precisa che "la sanzione non influirà sull'attuale finestra di mercato estivo, quindi il club è libero di operare senza restrizioni".