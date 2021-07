Barista non serve ubriachi e loro devastano piazza e locale

(ANSA) - SANREMO, 16 LUG - Bottiglie contro le vetrate, tavoli, sedie e fioriere rovesciati. E' il bilancio di un'escalation di violenza avvenuta la scorsa notte contro un locale della centralissima piazza Colombo, a Sanremo, per punire il barista, che si era rifiutato di servire da bere a un gruppo di avventori ubriachi. Protagonisti sono tre magrebini che all'arrivo dei carabinieri hanno aggredito pure i militari di pattuglia, continuando a scagliare oggetti. Alla fine, due sono riusciti a scappare, mentre un terzo è stato arrestato. Comparso stamani davanti al giudice del tribunale di Imperia per la direttissima è stato scarcerato con obbligo di dimora nel Comune di provenienza, in provincia di Vibo Valentia. (ANSA).