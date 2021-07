Incidente nel savonese, muore motociclista di 17 anni

(ANSA) - SAVONA, 10 LUG - Un ragazzo di 17 anni è morto oggi pomeriggio in un incidente stradale a Cairo Montenotte (Savona). Secondo le prime ricostruzioni stava viaggiando in sella a una moto da cross sulla strada provinciale 29 quando un'auto gli avrebbe tagliato la strada. Il violento impatto frontale non ha lasciato scampo al ragazzo. Immediato l'intervento sul posto dei medici, che hanno inutilmente tentato di rianimarlo per quasi un'ora. (ANSA).