Genoa: vacanze finite, a Pegli anche Preziosi

(ANSA) - GENOVA, 08 LUG - Al via la nuova stagione anche in casa Genoa. Il club di Enrico Preziosi, che avrà in panchina ancora Davide Ballardini dopo la salvezza conquistata nell'ultimo campionato, lunedì prossimo partirà per il ritiro austriaco di Neustift.

Per questo oggi al Signorini è arrivato anche il presidente Preziosi che si è incontrato con i suoi dirigenti, compresi quelli del settore giovanile, freschi campioni d'Italia Under 18 e vicecampioni nazionali con l'Under 17, oltre naturalmente al tecnico Ballardini presente al Signorini per gli ultimi preparativi in vista del ritiro.

Per i giocatori rossoblù giornata di tamponi mentre domani riceveranno il vaccino. Nel fine settimana saranno impegnati in alcuni test fisici prima di lasciare Genova per le due settimane di lavoro tra i monti della Val Stubai, che per la quindicesima volta accoglierà il club più antico d'Italia.

Già fissate durante il ritiro due amichevoli: il 17 contro i dilettanti locali della Val Stubai e il 21 contro il Wacker Innsbruck. Mentre il 31 luglio i rossoblù saranno impegnati a Magonza contro la formazione locale del Mainz '05. (ANSA).